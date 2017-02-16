Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Мевля 15
Полоз 38
Нобоа 40
Азмун 68
4:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
16 февр. 2017, 21:00 МСК
16.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
15'
15'
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
40'
40'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
83
11
Бухаров
Александр Бухаров
67
14
Полоз
Дмитрий Полоз
38'
38'
75
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
11
Девич
Марко Девич
20
Азмун
Сердар Азмун
68'
Спарта
мин
33
Коубек
Томаш Коубек
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
2
Мазух
Ондрей Мазух
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Конате
Тьемоко Конате
90
9
Докал
Борек Докал
87
6
Ваха
Лукаш Ваха
80
16
Сачек
Михал Сачек
90
15
Албиак
Нестор Албиак
76
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
90
Запасные
35
Бичик
Давид Бичик
25
Холек
Марио Холек
0
Хибс
Матей Хибс
17
Чермак
Алеш Чермак
45
Гавелка
Филип Гавелка
21
Лафата
Давид Лафата
24
Пулькраб
Матей Пулькраб