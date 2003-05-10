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РПЛ
Ростов VS Москва
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Ростов - Москва: 09 мая 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0
Ростов - Москва: 09 мая 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
9 мая 2003, 23:00 МСК
9.05.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Москва
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2
Москва
2
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Москва
2 : 0
Ростов
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Москва
2
Ростов
0
06.10.2007
06 окт. 2007
сб
14:00
Москва
1 : 0
Ростов
06.10.2007
06 окт. 2007
сб
14:00
Москва
1
Ростов
0
10.06.2007
10 июня 2007
вс
20:00
Ростов
1 : 1
Москва
10.06.2007
10 июня 2007
вс
20:00
Ростов
1
Москва
1
26.08.2006
26 авг. 2006
сб
23:00
Москва
4 : 0
Ростов
26.08.2006
26 авг. 2006
сб
23:00
Москва
4
Ростов
0
26.03.2006
26 марта 2006
вс
-:-
Ростов
4 : 0
Москва
26.03.2006
26 марта 2006
вс
-:-
Ростов
4
Москва
0
20.08.2005
20 авг. 2005
сб
17:00
Ростов
1 : 0
Москва
20.08.2005
20 авг. 2005
сб
17:00
Ростов
1
Москва
0
16.04.2005
16 апр. 2005
сб
17:00
Москва
1 : 0
Ростов
16.04.2005
16 апр. 2005
сб
17:00
Москва
1
Ростов
0
01.10.2004
01 окт. 2004
пт
23:00
Ростов
1 : 2
Москва
01.10.2004
01 окт. 2004
пт
23:00
Ростов
1
Москва
2
09.04.2004
09 апр. 2004
пт
23:00
Москва
2 : 2
Ростов
09.04.2004
09 апр. 2004
пт
23:00
Москва
2
Ростов
2
29.08.2003
29 авг. 2003
пт
23:00
Москва
0 : 3
Ростов
29.08.2003
29 авг. 2003
пт
23:00
Москва
0
Ростов
3
09.05.2003
09 мая 2003
пт
23:00
Ростов
1 : 0
Москва
09.05.2003
09 мая 2003
пт
23:00
Ростов
1
Москва
0
17.11.2002
17 нояб. 2002
вс
-:-
Москва
2 : 0
Ростов
17.11.2002
17 нояб. 2002
вс
-:-
Москва
2
Ростов
0
12.04.2002
12 апр. 2002
пт
23:00
Ростов
1 : 1
Москва
12.04.2002
12 апр. 2002
пт
23:00
Ростов
1
Москва
1
18.08.2001
18 авг. 2001
сб
23:00
Москва
0 : 0
Ростов
18.08.2001
18 авг. 2001
сб
23:00
Москва
0
Ростов
0
04.05.2001
04 мая 2001
пт
23:00
Ростов
1 : 0
Москва
04.05.2001
04 мая 2001
пт
23:00
Ростов
1
Москва
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33