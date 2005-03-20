Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 2005, 18:00 МСК
20.03.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы