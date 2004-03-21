Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 марта 2004, -:- МСК
21.03.2004, -:- МСК
воскресенье
Составы