Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
23 марта 2003, -:- МСК
23.03.2003, -:- МСК
воскресенье
Составы