Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
3:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
28 июля 1998, 23:00 МСК
28.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы