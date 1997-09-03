Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
2 сент. 1997, 23:00 МСК
2.09.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы