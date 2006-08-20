Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
19 авг. 2006, 23:00 МСК
19.08.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы