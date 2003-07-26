Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
25 июля 2003, 23:00 МСК
25.07.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы