Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
3 авг. 2001, 23:00 МСК
3.08.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы