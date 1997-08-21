Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
20 авг. 1997, 23:00 МСК
20.08.1997, 23:00 МСК
среда
Составы