Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
3 мая 1996, 23:00 МСК
3.05.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы