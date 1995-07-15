Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:4
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
14 июля 1995, 23:00 МСК
14.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы