Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
6 апр. 1993, 23:00 МСК
6.04.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы