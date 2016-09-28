Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 8
Полоз 37
2:2
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Проппер 14
Де Йонг 45
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
28 сент. 2016, 21:45 МСК
28.09.2016, 21:45 МСК
среда
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
8'
37'
8', 37'
90
20
Азмун
Сердар Азмун
77
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
3
Гуйе
Папа Гуйе
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
3
Морено
Эктор Морено
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
5
Швааб
Даниэль Швааб
90
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
63
6
Проппер
Дэйви Проппер
14'
14'
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
45'
45'
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
73
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
20
Бренет
Джошуа Бренет
30
де Вейс
Йорди де Вейс
25
Зинченко
Александр Зинченко
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
7
Перейро
Гастон Перейро
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн