Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Бухаров 53
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мхитарян 35
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
9 марта 2017, 21:00 МСК
9.03.2017, 21:00 МСК
четверг
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
18
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
53'
53'
74
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
20
Азмун
Сердар Азмун
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
18
Янг
Эшли Янг
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
6
Погба
Поль Погба
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
35'
35'
67
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
16
Кэррик
Майкл Кэррик
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд