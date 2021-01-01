Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
10 авг. 1993, 23:00 МСК
10.08.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы