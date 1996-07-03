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Ростов VS Локомотив НН
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Ростов - Локомотив НН: 02 июля 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:3
Ростов - Локомотив НН: 02 июля 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
2 июля 1996, 23:00 МСК
2.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
17.09.2000
17 сент. 2000
вс
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Ростов
17.09.2000
17 сент. 2000
вс
23:00
Локомотив НН
0
Ростов
0
14.04.2000
14 апр. 2000
пт
23:00
Ростов
0 : 0
Локомотив НН
14.04.2000
14 апр. 2000
пт
23:00
Ростов
0
Локомотив НН
0
15.10.1999
15 окт. 1999
пт
23:00
Ростов
1 : 0
Локомотив НН
15.10.1999
15 окт. 1999
пт
23:00
Ростов
1
Локомотив НН
0
26.06.1999
26 июня 1999
сб
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Ростов
26.06.1999
26 июня 1999
сб
23:00
Локомотив НН
0
Ростов
0
05.08.1997
05 авг. 1997
вт
23:00
Ростов
3 : 1
Локомотив НН
05.08.1997
05 авг. 1997
вт
23:00
Ростов
3
Локомотив НН
1
01.04.1997
01 апр. 1997
вт
23:00
Локомотив НН
0 : 1
Ростов
01.04.1997
01 апр. 1997
вт
23:00
Локомотив НН
0
Ростов
1
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Локомотив НН
2 : 3
Ростов
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Локомотив НН
2
Ростов
3
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
Ростов
2 : 3
Локомотив НН
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
Ростов
2
Локомотив НН
3
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Ростов
2 : 1
Локомотив НН
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Ростов
2
Локомотив НН
1
27.06.1995
27 июня 1995
вт
23:00
Локомотив НН
2 : 1
Ростов
27.06.1995
27 июня 1995
вт
23:00
Локомотив НН
2
Ростов
1
30.10.1993
30 окт. 1993
сб
-:-
Ростов
1 : 1
Локомотив НН
30.10.1993
30 окт. 1993
сб
-:-
Ростов
1
Локомотив НН
1
28.06.1993
28 июня 1993
пн
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Ростов
28.06.1993
28 июня 1993
пн
23:00
Локомотив НН
1
Ростов
0
11.08.1992
11 авг. 1992
вт
23:00
Локомотив НН
1 : 1
Ростов
11.08.1992
11 авг. 1992
вт
23:00
Локомотив НН
1
Ростов
1
31.03.1992
31 марта 1992
вт
23:00
Ростов
0 : 0
Локомотив НН
31.03.1992
31 марта 1992
вт
23:00
Ростов
0
Локомотив НН
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33