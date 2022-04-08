Ростов - Локомотив: 08 апреля 2022 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
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Ростов - Локомотив: 08 апреля 2022 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
8 апр. 2022, -:- МСК
8.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Локомотив
4
Ростов
1
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0
Локомотив
0
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1
Локомотив
3
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1
Ростов
2
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:30
Ростов
0 : 2
Локомотив
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:30
Ростов
0
Локомотив
2
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Ростов
1
Локомотив
2
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 19:30
Локомотив
2 : 2
Ростов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 19:30
Локомотив
2
Ростов
2
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
Локомотив
2
Ростов
1
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
Ростов
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Локомотив
1
Ростов
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Локомотив
1
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 19:00
Локомотив
0
Ростов
0
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:30
Ростов
1 : 0
Локомотив
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:30
Ростов
1
Локомотив
0
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
Ростов
2
Локомотив
1
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
Локомотив
0
Ростов
2
08.03.2015 08 марта 2015 вс 18:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
08.03.2015 08 марта 2015 вс 18:30
Ростов
0
Локомотив
1
14.08.2014 14 авг. 2014 чт 17:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
14.08.2014 14 авг. 2014 чт 17:30
Локомотив
2
Ростов
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
Ростов
2
Локомотив
0
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 19:00
Локомотив
5 : 0
Ростов
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 19:00
Локомотив
5
Ростов
0
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:30
Локомотив
3 : 1
Ростов
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:30
Локомотив
3
Ростов
1
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 19:00
Ростов
0 : 0
Локомотив
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 19:00
Ростов
0
Локомотив
0

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Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
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Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
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👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
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Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
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