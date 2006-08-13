Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
12 авг. 2006, 23:00 МСК
12.08.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы