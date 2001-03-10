Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
10 марта 2001, -:- МСК
10.03.2001, -:- МСК
суббота
Составы