Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
17 июня 2000, 23:00 МСК
17.06.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы