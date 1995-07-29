Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
28 июля 1995, 23:00 МСК
28.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы