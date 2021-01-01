Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
1 мая 1993, 23:00 МСК
1.05.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы