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Ростов VS Локомотив
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Ростов - Локомотив: 25 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Ростов - Локомотив: 25 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
25 сент. 1992, 23:00 МСК
25.09.1992, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0
Локомотив
0
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1
Локомотив
3
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1
Ростов
2
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:30
Ростов
0 : 2
Локомотив
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:30
Ростов
0
Локомотив
2
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
Ростов
1
Локомотив
2
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
19:30
Локомотив
2 : 2
Ростов
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
19:30
Локомотив
2
Ростов
2
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2
Ростов
1
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Ростов
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Локомотив
1
Ростов
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0
Локомотив
1
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0
Ростов
0
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Локомотив
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:30
Ростов
1
Локомотив
0
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
Ростов
2
Локомотив
1
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
Локомотив
0
Ростов
2
08.03.2015
08 марта 2015
вс
18:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
08.03.2015
08 марта 2015
вс
18:30
Ростов
0
Локомотив
1
14.08.2014
14 авг. 2014
чт
17:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
14.08.2014
14 авг. 2014
чт
17:30
Локомотив
2
Ростов
1
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
Ростов
2
Локомотив
0
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
19:00
Локомотив
5 : 0
Ростов
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
19:00
Локомотив
5
Ростов
0
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:30
Локомотив
3 : 1
Ростов
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:30
Локомотив
3
Ростов
1
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
19:00
Ростов
0 : 0
Локомотив
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
19:00
Ростов
0
Локомотив
0
31.07.2011
31 июля 2011
вс
20:00
Ростов
0 : 3
Локомотив
31.07.2011
31 июля 2011
вс
20:00
Ростов
0
Локомотив
3
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В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
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#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
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#Лига Европы
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08 марта, 16:01