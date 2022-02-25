Ростов - Крылья Советов: 25 февраля 2022 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
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Ростов - Крылья Советов: 25 февраля 2022 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
25 февр. 2022, -:- МСК
25.02.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прошлые матчи

04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
Крылья Советов
0
Ростов
0
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1
Крылья Советов
0
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1
Ростов
0
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
Ростов
0
Крылья Советов
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0
Ростов
0
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 20:00
Ростов
2
Крылья Советов
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 14:30
Крылья Советов
0 : 1
Ростов
05.03.2016 05 марта 2016 сб 14:30
Крылья Советов
0
Ростов
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
1 : 1
Крылья Советов
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
1
Крылья Советов
1
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0
Ростов
2
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 15:00
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 15:00
Крылья Советов
0
Ростов
2
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
Ростов
1
Крылья Советов
2
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:15
Крылья Советов
2
Ростов
1
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 14:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
29.05.2011 29 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011 29 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2
Ростов
2
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
Крылья Советов
1
Ростов
2
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
Крылья Советов
2
Ростов
2
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
Ростов
0
Крылья Советов
0

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«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
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Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
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Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
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Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
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Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
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12 июня, 11:40
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11 июня, 11:38
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