Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
23 июля 2004, 23:00 МСК
23.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы