Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
12 сент. 2003, 23:00 МСК
12.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы