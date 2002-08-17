Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
16 авг. 2002, 23:00 МСК
16.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы