Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
9 июня 2001, 23:00 МСК
9.06.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы