Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
23 июня 1995, 23:00 МСК
23.06.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы