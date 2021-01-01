Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
3:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
12 июля 1993, 23:00 МСК
12.07.1993, 23:00 МСК
понедельник
Составы