Ростов - Крылья Советов: 01 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1

Ростов - Крылья Советов: 01 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
1 авг. 1992, 23:00 МСК
1.08.1992, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Крылья Советов
мин
22
Анюков
Александр Анюков
39
Фролов
Евгений Фролов
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
18
Зеффан
Мехди Зеффан
3
Чернов
Никита Чернов
50
Карпов
Максим Карпов
28
Антон
Пол Антон
9
Радонич
Деян Радонич
15
Глушенков
Максим Глушенков
11
Попович
Денис Попович
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
-
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
44
Чичерин
Никита Чичерин
-
90
Бурлак
Тарас Бурлак
-
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
8
Гацкан
Александр Гацкан
-
20
Мияилович
Срджан Мияилович
-
30
Иванов
Сергей Иванов
-
10
Терехов
Антон Терехов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
69
Голенков
Егор Голенков
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
Крылья Советов
0
Ростов
0
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1
Крылья Советов
0
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1
Ростов
0
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
Ростов
0
Крылья Советов
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0
Ростов
0
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 20:00
Ростов
2
Крылья Советов
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 14:30
Крылья Советов
0 : 1
Ростов
05.03.2016 05 марта 2016 сб 14:30
Крылья Советов
0
Ростов
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
1 : 1
Крылья Советов
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
1
Крылья Советов
1
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0
Ростов
2
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 15:00
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 15:00
Крылья Советов
0
Ростов
2
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
Ростов
1
Крылья Советов
2
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:15
Крылья Советов
2
Ростов
1
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 14:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
29.05.2011 29 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011 29 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2
Ростов
2
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
Крылья Советов
1
Ростов
2
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
Крылья Советов
2
Ростов
2
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
Ростов
0
Крылья Советов
0

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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
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06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
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