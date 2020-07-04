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Ростов VS Крылья Советов
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Ростов - Крылья Советов: 01 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Ростов - Крылья Советов: 01 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
1 авг. 1992, 23:00 МСК
1.08.1992, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Крылья Советов
мин
22
Анюков
Александр Анюков
39
Фролов
Евгений Фролов
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
18
Зеффан
Мехди Зеффан
3
Чернов
Никита Чернов
50
Карпов
Максим Карпов
28
Антон
Пол Антон
9
Радонич
Деян Радонич
15
Глушенков
Максим Глушенков
11
Попович
Денис Попович
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
-
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
44
Чичерин
Никита Чичерин
-
90
Бурлак
Тарас Бурлак
-
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
8
Гацкан
Александр Гацкан
-
20
Мияилович
Срджан Мияилович
-
30
Иванов
Сергей Иванов
-
10
Терехов
Антон Терехов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
69
Голенков
Егор Голенков
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Крылья Советов
0
Ростов
0
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1
Крылья Советов
0
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1
Ростов
0
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
Ростов
0
Крылья Советов
1
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0
Ростов
0
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2
Крылья Советов
1
05.03.2016
05 марта 2016
сб
14:30
Крылья Советов
0 : 1
Ростов
05.03.2016
05 марта 2016
сб
14:30
Крылья Советов
0
Ростов
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
1 : 1
Крылья Советов
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
1
Крылья Советов
1
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0
Ростов
2
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
15:00
Крылья Советов
0
Ростов
2
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
Ростов
1
Крылья Советов
2
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
Крылья Советов
2
Ростов
1
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2
Ростов
2
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1
Ростов
2
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2
Ростов
2
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
Ростов
0
Крылья Советов
0
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06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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27 февраля, 18:25
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