Ростов - Краснодар: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
-:-

Ростов - Краснодар: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко

Прошлые матчи

16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ростов
1
Краснодар
3
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Краснодар
1
Ростов
1
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Ростов
1
Краснодар
1
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
Краснодар
2
Ростов
2
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1
Краснодар
1
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Краснодар
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 19:00
Ростов
1
Краснодар
0
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 19:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 19:30
Краснодар
2
Ростов
2
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 16:30
Краснодар
2
Ростов
2
03.03.2018 03 марта 2018 сб 19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
03.03.2018 03 марта 2018 сб 19:00
Краснодар
3
Ростов
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 20:00
Ростов
0
Краснодар
0
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 19:30
Ростов
0
Краснодар
0
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 20:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 20:00
Краснодар
2
Ростов
1
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Краснодар
2
Ростов
1
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
0
Краснодар
0
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
Краснодар
2
Ростов
1
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 20:00
Ростов
0 : 2
Краснодар
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 20:00
Ростов
0
Краснодар
2
08.05.2014 08 мая 2014 чт 17:30
Краснодар
0(5) : 0(6)
Ростов
08.05.2014 08 мая 2014 чт 17:30
Краснодар
0(5)
Ростов
0(6)
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 17:30
Краснодар
0 : 2
Ростов
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 17:30
Краснодар
0
Ростов
2
21.07.2013 21 июля 2013 вс 19:00
Ростов
2 : 2
Краснодар
21.07.2013 21 июля 2013 вс 19:00
Ростов
2
Краснодар
2
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 17:30
Ростов
2
Краснодар
3

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