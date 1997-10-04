Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
3 окт. 1997, 23:00 МСК
3.10.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы