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Ростов VS Химки
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Ростов - Химки: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Ростов - Химки: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Химки
Химки
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
13 мая 2022, -:- МСК
13.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Прошлые матчи
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1
Ростов
0
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0
Химки
2
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
Ростов
2 : 0
Химки
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
Ростов
2
Химки
0
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
Химки
0 : 1
Ростов
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
Химки
0
Ростов
1
21.09.2007
21 сент. 2007
пт
18:00
Химки
1 : 0
Ростов
21.09.2007
21 сент. 2007
пт
18:00
Химки
1
Ростов
0
19.05.2007
19 мая 2007
сб
15:00
Ростов
1 : 1
Химки
19.05.2007
19 мая 2007
сб
15:00
Ростов
1
Химки
1
Новости
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
#Максим Глушенков
10 мая, 20:41
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова
#Михаил Вилков
20 апреля, 21:17
Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику
#Сергей Песьяков
17 апреля, 18:10
«Вы играете с фактами, я играю в футбол». Промес вышел на интервью в специальной майке с надписью
#Квинси Промес
04 апреля, 20:36
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
31 мая, 16:01
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
18 мая, 14:24
«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки
10 мая, 21:02
Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку
10 мая, 20:15