Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
4 апр. 1997, 23:00 МСК
4.04.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы