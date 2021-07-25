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Ростов VS Динамо
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Ростов - Динамо: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Ростов - Динамо: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Динамо
Москва
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
25 июля 2021, -:- МСК
25.07.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Прошлые матчи
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4
Динамо
1
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
Динамо
2
Ростов
0
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2
Ростов
1
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3
Динамо
0
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
Динамо
0
Ростов
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Ростов
0
Динамо
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
Ростов
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2
Ростов
0
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1
Динамо
0
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
14:00
Динамо
4 : 0
Ростов
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
14:00
Динамо
4
Ростов
0
12.05.2016
12 мая 2016
чт
19:30
Динамо
1 : 3
Ростов
12.05.2016
12 мая 2016
чт
19:30
Динамо
1
Ростов
3
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
19:30
Ростов
1
Динамо
0
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Ростов
2
Динамо
2
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
15:30
Динамо
7 : 3
Ростов
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
15:30
Динамо
7
Ростов
3
02.05.2014
02 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
02.05.2014
02 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2
Динамо
3
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
19:15
Динамо
1 : 1
Ростов
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
19:15
Динамо
1
Ростов
1
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Динамо
1 : 0
Ростов
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Динамо
1
Ростов
0
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
Ростов
1
Динамо
0
24.07.2011
24 июля 2011
вс
19:00
Ростов
0 : 2
Динамо
24.07.2011
24 июля 2011
вс
19:00
Ростов
0
Динамо
2
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
18:30
Динамо
1 : 2
Ростов
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
18:30
Динамо
1
Ростов
2
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
Динамо
3
Ростов
1
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