Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 июля 2004, 23:00 МСК
9.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы