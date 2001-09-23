Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
22 сент. 2001, 23:00 МСК
22.09.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы