Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:3
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
13 июля 1999, 23:00 МСК
13.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы