Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
25 сент. 1998, 23:00 МСК
25.09.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы