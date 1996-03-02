Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
2 марта 1996, -:- МСК
2.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы