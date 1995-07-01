Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
30 июня 1995, 23:00 МСК
30.06.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы