Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
12 марта 1993, -:- МСК
12.03.1993, -:- МСК
пятница
Составы