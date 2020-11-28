Ростов - Динамо: 17 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2

Ростов - Динамо: 17 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
17 окт. 1992, -:- МСК
17.10.1992, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4
Динамо
1
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2
Ростов
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2
Ростов
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3
Динамо
0
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
Динамо
0
Ростов
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Ростов
0
Динамо
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Динамо
2 : 0
Ростов
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Динамо
2
Ростов
0
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Ростов
1
Динамо
0
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 14:00
Динамо
4 : 0
Ростов
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 14:00
Динамо
4
Ростов
0
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
Динамо
1 : 3
Ростов
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
Динамо
1
Ростов
3
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 19:30
Ростов
1
Динамо
0
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Ростов
2
Динамо
2
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 15:30
Динамо
7 : 3
Ростов
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 15:30
Динамо
7
Ростов
3
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
Ростов
2
Динамо
3
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:15
Динамо
1 : 1
Ростов
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:15
Динамо
1
Ростов
1
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Динамо
1 : 0
Ростов
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Динамо
1
Ростов
0
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
Ростов
1
Динамо
0
24.07.2011 24 июля 2011 вс 19:00
Ростов
0 : 2
Динамо
24.07.2011 24 июля 2011 вс 19:00
Ростов
0
Динамо
2
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 18:30
Динамо
1 : 2
Ростов
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 18:30
Динамо
1
Ростов
2
19.03.2011 19 марта 2011 сб 16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
19.03.2011 19 марта 2011 сб 16:15
Динамо
3
Ростов
1

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