Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
6 апр. 2004, 23:00 МСК
6.04.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы