Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
26 сент. 2003, 23:00 МСК
26.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы