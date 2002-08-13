Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
3:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
12 авг. 2002, 23:00 МСК
12.08.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы