Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
16 июня 1998, 23:00 МСК
16.06.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы